Doda przemawiała ze sceny podczas wiosennej ramówki Polsatu. Na środek zaprosił ją Krzysztof Ibisz. Poruszyli temat ostatniego sukcesu Dody, którym była trasa koncertowa "Aquaria Tour", która nie powstałaby gdyby nie nieoceniona pomoc stacji.

Zobaczcie, co działo się na scenie.

"To był naprawdę dziki pomysł i dzika podróż" - tak Doda podsumowała pracę nad trasą koncertową "Aquaria Tour" i "Doda. Dream Show" z Polsatem. Nic dziwnego, że na wiosennej ramówce Doda pojawiła się w drapieżnej wersji. Jej stylizacja była tak dzika, jak spełnienie tego zawodowego marzenia, o którym opowiadała ze sceny.

Podczas oficjalnej prezentacji ramówki Polsatu, Krzysztof Ibisz wywołał Dodę na scenę.

Doda nie tylko przyznała, że Polsat faktycznie spełnił jej marzenie, ale kolejny raz poruszyła temat końca swojej kariery estradowej. Doda zamyka ważny etap, któremu poświęciła aż dwie dekady swojego życia: