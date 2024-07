Od kiedy Maja Sablewska pojawiła się w programie "X Factor" media często opisywały stylizacje nowej celebrytki. Menedżerka jest chwalona za oryginalne kreacje, które są dość proste i luźne. Niestety, stylizacje Sablewskiej nie zachwyciły Dawida Wolińskiego, który w "Dzień Dobry TVN" ocenił jej wygląd.

- Jest to dla mnie kobieta, która ma jakiś tam, wypracowany styl, bardzo współczesny. Tak się ubierają dziewczyny na wszystkich ulicach za granicą. Styl z Vogue'a. No i to nie jest problem, mając dostęp do wszystkich metek, wciąć gazetę i powiedzieć: dobra, chcę mieć tę kurtkę, taki t-shirt, takie spodnie, a zmienię buty, bo takie mam - powiedział projektant.

Wygląda więc na to, że Sablewska nie wymyśliła swojego stylu sama, a jedynie go kopiuje. Ciekawe co na to sama zainteresowana, która tak chętnie chwali się swoimi kreacjami na blogu.





kb