Po śmierci Kory (artystka zmarła 28 - go lipca, w wieku 67 lat) zrobiło się coraz głośniej o zespole "Złoty Maanam", który został założony przez byłych członków pierwotnego Maanamu. Okazuje się, że wokalistka grupy - Karolina Leszko-Tyszyńska, dostaje pogróżki od fanów oryginalnego Maanamu! Teraz zdecydowała się na szczery wywiad, w którym opowiedziała o kontakcie z Korą i początkach kariery.

"Nie szukam rozgłosu na siłę"! Wokalistka Złotego Maanamu udzieliła wywiadu i przyznała, że jest zastraszana!

Przypomnijmy - na początku, że z Maanamem w 2003 roku rozstało się trzech muzyków. Po kilku latach w ich ślady poszedł Marek Jackowski, który potem wpadł ponoć na pomysł (choć jest to teza bardzo dyskusyjna), by stworzyć nowy zespół, ale w "złotym", pierwotnym składzie. Nagła śmierć byłego męża Kory przerwała jednak prace nad projektem. Po kilku miesiącach, Ryszard i Krzysztof Olesińscy oraz Paweł Markowski, postanowili wypełnić wolę kolegi i założyli Złoty Maanam, co nie spodobało się Korze, która skierowała obraźliwe słowa w kierunku byłych kolegów:

Nie mam nic przeciwko tym muzykom, kiedyś ich nawet bardzo lubiłam. Tej dziewczynie też życzę, aby zrobiła wielką karierę, ale pod swoim nazwiskiem. Wszystko w dosyć okrutny sposób zbiegło się ze sobą: śmierć Marka, moja choroba i próba zawłaszczenia nazwy Maanam. Byli koledzy zachowują się jak hieny cmentarne - mówiła w 2014 roku.

Teraz, po śmierci artystki, po oświadczeniu Ryszarda Olesińskiego sprawa wraca, a wokalistka Złotego Maanam jest zastraszana!

Zwracamy się do wszystkich, którzy pokochali twórczość Kory i Marka Jackowskiego o zjednoczenie wysiłków w propagowaniu i pielęgnowaniu pamięci o tych wielkich artystach. Jako ostatni żyjący muzycy i współtworzący legendarną grupę MAANAM bardzo chcemy, aby nasze koncerty były hołdem złożonym dla Kory i Marka. Uszanujmy wolę Marka Jackowskiego, który tuż przed nagłą śmiercią powołał do życia „Złoty Maanam” wraz z nową wokalistką Karoliną- czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

