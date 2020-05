Wojtek i Agnieszka zgłosili się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez Anitę i Adriana! Czy oboje znali ich wcześniej?!

Agnieszka i Wojtek szczerze opowiedzieli o tym, dlaczego zgłosili się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na ich decyzję mieli wpływ Adrian i Anita. Czy to oznacza, że znali ich przed udziałem w eksperymencie, a miłość czekała na nich bliżej niż mogli się tego spodziewać?!

Agnieszka i Wojtek zdobyli ogromną sympatię widzów po swoim udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Wsparcie jakie otrzymali od internautów sprawiło, że nie stresowali się przed emisją kolejnych odcinków w telewizji. Jak sami przyznali, nigdy wcześniej nie mieli styczności z mediami. Z wdzięczności za wsparcie jakie otrzymali, postanowili założyć kanał na Youtube, żeby co jakiś czas informować swoich widzów o tym, co się zmienia w ich życiu po programie.

Agnieszka i Wojtek odpowiedzieli na nurtujące pytanie, co skłoniło ich do podjęcia odważnej decyzji o udziale w ślubnym programie. Okazuje się, że wiele wspólnego mieli z tym Anita i Adrian z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zarówno w przypadku Wojciecha jak i Agnieszki:

Już od dłuższego czasu byłem w małym mieszkanku i po prostu samotność przede wszystkim do tego moja mama wspomina zadzwoniła do mnie mówić, że jest taki "Ślub od pierwszego wejrzenia" i mówi, że tam jest właśnie pewna tancerka no i tak jak zacząłem ich oglądać to rzeczywiście im się udało i uznałem, że to jest dobry sposób. czyli samotność i namowa przez mamę. - wyznał Wojtek w nowym odcinku na kanale "Życie od pierwszego wejrzenia"

Agnieszka również przyznała, że to właśnie historia Anity i Adriana sprawiła, że poczuła impuls, dzięki któremu dała szanse swojej miłości:

Ja oglądałam ostatni odcinek trzeciej edycji, w którym dowiedzieliśmy się, że Anita z Adrianem zostają. Sobie pomyślałam, że faktycznie coś musi być w tym eksperymencie, skoro faktycznie oni ze sobą zostali no i tak po prostu mnie natchnęło. Ale wcześniej namawiali mnie do tego przyjaciele. Oni mówią: Aga Ty byś się do tego super nadawała. No i potem jakoś tak poszło. Wtedy też byłam po ciężkim rozstaniu, wcześniej też mi się nie układało. Nie wiedziałam, czy to może ja przyciągam nieodpowiednie osoby. Pomyślała, że może eksperci mi pomogą no i pomogli.