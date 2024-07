Jakiś czas temu w sieci pojawił się nowy program, którego gospodarzem został Łukasz Jakóbiak. Nowa gwiazda programów typu talk-show zaprasza osoby ze świata show-biznesu do swojej kawalerki. W mieszkaniu Jakóbiaka gościli m.in. Ilona Felicjańska, Tomasz Jacyków oraz Natalia Lesz, która właśnie w programie "20 m2 Łukasza" zdradziła z kim mieszka (zobacz: Natalia Lesz mieszka z byłą stylistką Dody). Okazuje się, że program z udziałem gwiazd spodobał się Kubie Wojewódzkiemu, który na łamach "Polityki" zachwala Łukasza Jakóbiaka.

- Jest mała iskierka nadziei na przekazanie pałeczki następnym pokoleniom. Pojawił się drugi po Piotrze Kędzierskim autor, który kuma, o co chodzi w talk-show. To Łukasz Jakóbiak, który w Internecie prowadzi program "20 metrów kwadratowych Łukasza". Rzecz dzieje się w kawalerce autora, do której sprasza on celebrytów i pokazuje namacalnie, jakie życie ich czeka, jeżeli do niego nie przyjdą- czytamy w tygodniku.