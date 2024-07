Weronika Rosati już od kilku lat próbuje podbić Hollywood. Aktorka na planie filmowym miała okazje grać u boku takich sław jak Robert De Niro, Sylvester Satllone, czy All Pacino. Niestety, w mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o wyciętych scenach z udziałem Rosati. Tak też było w przypadku produkcji Agnieszki Holland "Dziecko Rosemary". I chociaż reżyserka uważa, że Weronika ma szansę podbić amerykański rynek filmowy, to widzowie nie zobaczą jej na ekranie mini serialu. Zobacz: Holland oceniła szansę Rosati na karierę w USA. Ma na jej temat bardzo konkretne zdanie

Wycięte sceny z udziałem Weroniki Rosati postanowił skomentować Kuba Wojewódzki. Dziennikarz, który na łamach "Polityki" wyśmiewa gwiazdy i celebrytów, po raz kolejny opisał karierę Weroniki Rosati.

- Na kanale Lifetime oglądać możemy nowy serial Agnieszki Holland zatytułowany swojsko "Dziecko Rosemary". Czteroodcinkowa produkcja powstała na podstawie powieści Iry Levina o tym tytule. W rolach drugoplanowych zagrali Weronika Rosati i Wojciech Pszoniak. Ją zobaczyć można było tylko w montażowni, a jego na ekranie- napisał w tygodniku.

Miejmy nadzieję, że w następnym filmie producenci nie zrezygnują ze scen w udziałem Weroniki Rosati.

