Wojciech Szczęsny wzbudził ostatnio sporo zamieszania. Najpierw podobno pokłócił się z trenerem drużyny, w której gra na co dzień, a potem zapalił papierosa pod prysznicem, co jest niedozwolone. Za takie wybryki groziła mu wysoka grzywna, a nawet zerwanie kontraktu z Arsenalem Londyn. Przypomnijmy: Szczęsny może stracić miliony. Wszystko przez nerwowy wybryk po meczu

Po całej aferze zastanawiano się, kiedy Polak powróci na boisko, ale na szczęście nie trzeba było długo na to czekać. Szczęsny pojawił się na boisku podczas niedzielnego meczu z Brighton & Hove Albion. Fani Arsenalu postanowili wesprzeć Polaka i zaśpiewali dla niego piosenkę, której słowa brzmiały następująco:

Wojciech Szczęsny, he smokes when he wants