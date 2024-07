Wojciech Szczęsny to z pewnością największa gwiazda reprezentacji Polski w piłce nożnej. I chociaż podczas trwających mistrzostw EURO 2012 więcej czasu widzieliśmy go poza boiskiem, to seksowny bramkarz zyskał sympatię wielu kobiet w całym kraju. Niestety, mamy złą wiadomość dla wszystkich fanek młodego sportowca. Okazuje się bowiem, że Szczęsny już nie jest singlem.

Wczoraj na imprezie "Samochód Roku Playboya 2012" połączonej z urodzinami miesięcznika piłkarz po raz pierwszy pojawił się ze swoją partnerką. Szczupła, ciemnowłosa piękność wyglądała na nieco przerażoną ilością fotoreporterów, którzy nie odstępowali ich na krok. Razem świetnie się bawili i wyglądali na szczęśliwych. Fajnie razem wyglądają?