Wojciech Modest Amaro trenuje na luksusowej siłowni! Szef kuchni upodobał sobie klub na Wilanowie, który został otwarty kilka dni temu.

To niezwykle luksusowy fitness klub, który wyposażony jest w profesjonalny sprzęt. Wrażenie robią też pomieszczenia, które są bardzo przestronne. Wojciech Modest Amaro bardzo dba o swoją sylwetkę, dlatego bardzo dba o to, aby mieć odpowiedni strój i miejsce do ćwiczeń. Gwiazdor pojawił się też na oficjalnym otwarciu siłowni i uważnie oglądał wszystkie sprzęty i pomieszczenia. Podczas wieczoru towarzyszyła mu też jego piękna żona.

Poza Wojciechem Modestem Amaro w tym samym klubie ćwiczą też inni znani panowie. Wśród nich są między innymi Sebastian Fabijański, Witold Szmańda i znani sportowcy. Zobaczcie wnętrza tej siłowni!

Siłownia, na której trenuje Wojciech Modest Amaro

Wojciech Modest Amaro starannie dobiera miejsca, w których trenuje

Wojciech Modest Amaro bardzo dba o linię, dlatego ceni sprzęty najwyższej jakości

Wojciech Modest Amaro na otwarciu siłowni