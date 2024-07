Wojciech Mazolewski i Natalia Rybicka spotkali się na premierze filmu Excentrycy. Aktorka i muzyk wystąpili w najnowszej produkcji, ale podczas wczorajszej imprezy raczej unikali wspólnych zdjęć.

Wojciech Mazolewski i Natalia Rybicka na premierze filmu Excentrycy

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się plotki, że to właśnie Natalia Rybicka była powodem rozstania Mazolewskiego z Mają Sablewską. Para zaledwie kilka tygodni po zaręczynach, do których doszło podczas podróży do Nowego Jorku, rozstała się. Plotkowano, że to na planie filmu "Excentrycy", Rybicka i Mazolewski zbliżyli się do siebie. Tych rewelacji nie potwierdzili nigdy sami zainteresowani. Sama Maja Sablewska również nie komentuje, dlaczego rozstała się z narzeczonym. Wojciech Mazolewski i Natalia Rybicka spotkali się na premierze filmu, ale unikali jednak wspólnych zdjęć. Czy to znaczy, że już się nie spotykają? A może chcą uniknąć zamieszania w mediach?

