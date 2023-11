Popularnemu aktorowi, którego z pewnością pamiętacie m.in. z takich seriali jak "Pierwsza miłość", "Samo życie" i "M jak miłość" grozi 15 lat więzienia! Według doniesień "Super Expressu" Wojciech M. już blisko rok temu usłyszał zarzut handlu i rozprowadzania narkotyków. Co więcej, według dziennika aktor spędził dłuższy czas w areszcie śledczym! Jak całą sprawę komentuje sam Wojciech M.?

Jak informuje "Super Express" prokuratura rejonowa w Kutnie prowadzi śledztwo w sprawie aktora i innych osób zamieszanych w sprawę handlu narkotykami. Sam Wojciech M. w rozmowie z dziennikiem zapewnia, że jest niewinny i zamierza udowodnić to przed sądem.

Prawdą jest, iż prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę w Kutnie. Stanowczo oświadczam, że nie jestem winny stawianych zarzutów. Jestem pewny, że proces to wykaże, a sąd to potwierdzi w swoim orzeczeniu. Jestem o to spokojny- twierdzi Wojciech M.