Już w najbliższą sobotę, 3 października, ruszy kolejna odsłona "The Voice of Poland". W najnowszym odcinku zobaczymy m.in. Wojciecha Lechończaka. 28-letni Wojtek z Łeby obecnie mieszka we Wrocławiu i tam często występuje na ulicy. Uczestnik "The Voice of Poland" jest samoukiem, zarówno w kwestii śpiewu, jak i gry na gitarze. Co ciekawe, Wojtek przed kamerą zdradził, ile zarabia grając na ulicy...

W Polsce ludzie bardzo chętnie się zatrzymują. Nie wiedzą, jak bardzo są hojni. To się kumuluje w kwoty, za które można żyć, nie odmawiając sobie niczego. Jestem w stanie zarobić od 300 do 1500 złotych z dnia- wyznał uczestnik hitu Telewizyjnej Dwójki.

Czy Wojciech Lechończak zachwyci swoim występem w "The Voice of Poland"? Zobaczcie fragment nowego odcinka show. Ależ on ma głos!

Wojciech Lechończak zachwyci jurorów "The Voice of Poland"?