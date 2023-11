2 z 5

Wojciech Bojanowski relacjonował akcję ratunkową, jaką przeprowadzono w jaskini Tham Luang Nang Non. Przypomnijmy, że przez kilkanaście dni w środku uwięzionych było 12-stu nastoletnich piłkarzy oraz ich trener. Wysoki stan wody nie pozwalał ratownikom na dotarcie do poszkodowanych. W końcu jednak udało im się uratować drużynę oraz ich trenera. Wojciech Bojanowski był na miejscu i na bieżąco relacjonował to, co dzieje się w jaskini. Niestety, w pewnym momencie złamał zasady panujące w Tajlandii. Dziennikarz TVN-u używał zdalnie sterowanego drona w pobliżu lądowiska w momencie, gdy lądował na nim śmigłowiec ratunkowy. Policjanci zdecydowali się zastosować wobec Polaka areszt.

Wojciech Bojanowski przyzwyczajony jest do trudnych warunków pracy oraz do sytuacji, które sprawiają, że wielu osobom jeży się włos na głos. To właśnie on przygotowywał jedne z najgłośniejszych materiałów dziennikarskich ostatnich kilkunastu lat. Dorobek Wojciecha Bojanowskiego jest naprawdę imponujący!