W Tajlandii od kilku dni trwała akcja ratunkowa w jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang. To właśnie tam utknęło 12 nastoletnich sportowców wraz z ich trenerem. Przez wysoki stan wody ratownicy przez wiele dni nie mogli się do nich dostać. Na szczęście cała 13-stka jest już na powierzchni. Nikomu z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu obecny był też specjalny wysłannik stacji TVN2 4, Wojciech Bojanowski. Dziennikarz relacjonował działania służb ratunkowych. Niestety, Bojanowski dopuścił się podobno wykroczenia, przez które trafił do aresztu.

Wojciech Bojanowski z TVN 24 aresztowany - szczegóły zatrzymania

Jak podaje Onet, Wojciech Bojanowski został aresztowany, ponieważ używał zdalnie sterowanego drona w pobliżu lądowiska w momencie, gdy lądował na nim śmigłowiec ratunkowy. Informację tę potwierdził również dziennikarz, Richard Barrow za pośrednictwem swojego Twittera.

Akcja ratunkowa w jaskini w Tajlandii - nowe fakty

23 czerwca 12 piłkarzy wraz ze swoim trenerem wybrało się na wycieczkę, nie uprzedzając o tym nikogo. Chłopcy chcieli zwiedzić jaskinię Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang. Trener oraz jego nastoletni podopieczni zignorowali ostrzeżenia dotyczące pogarszającej się pogody. Ulewny deszcz doprowadził do tragedii. Gdy chłopcy zwiedzali jaskinię, stan wody drastycznie się podniósł i sprawił, że nastolatkowie i ich trener nie mogli się wydostać na powierzchnię. Przez wiele dni ratownicy nie mogli podjąć akcji ratunkowej. Na szczęście z chłopcami cały czas był kontakt. Dzięki temu było wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W niedzielę 8 lipca ratownikom udało się wyciągnąć wszystkich na powierzchnię. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Mamy nadzieję, że Wojciech Bojanowski również wyjdzie cało z opresji!

Wojciech Bojanowski został aresztowany

Akcja ratunkowa w Tajlandii wzbudziła wielkie emocje na całym świecie

