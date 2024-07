1 z 4

Czerwona suknia do samej ziemi, mocne rozcięcie eksponujące zgrabne nogi... i ten dekolt! Żona Wojciecha Modesta Amaro, Agnieszka Amaro, skradła show na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Agnieszka Amaro postawiła na bardzo odważną kreację w mocnym czerwonym kolorze z niesamowitym dekoltem - co prawda z delikatną siateczką "dla bezpieczeństwa, żeby nic nie wypadło", ale za to z jakim efektownym! Jej mąż Wojciech nie mógł się napatrzeć na ukochaną.

My zgadzamy się, że suknia rzeczywiście wyglądała efektownie, ale za bardzo spłaszczyła biust Agnieszki Amaro - trochę w stylu Kim Kardasian...

A wam jak się podoba Agnieszka Amaro w takim wydaniu? Seksownie i elegancko czy jednak zbyt odważnie?

