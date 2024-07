Zuzanna Kołodziejczyk nie może nacieszyć się zwycięstwem w "Top Model 3". Z werdyktem telewidzów nie zgadza się wiele osób z branży, często nie przebierając w słowach. Przypomnijmy: Wojewódzki poniża Zuzę: Kanon piękna z "Pamiętników z wakacji"

Ostatnio Zuza jest niezwykle aktywna na portalach społecznościowych - Facebooku i Instagramie. Często wrzuca słodkie zdjęcia ze swoją siostrą i przyjaciółmi, co jednak nie wszystkim się podoba. Modelkę postanowiła skrytykować inna gwiazdka TVN-u, Dominika "Wodzianka" Zasiewska. Na swoim profilu na Facebooku umieściła zdjęcie Kołodziejczyk i opatrzyła je niewybrednym komentarzem, w którym nazywa Zuzę "zezowatym szczęściem" i "najbrzydszą modelką ever".



Czy możemy przestać oglądać zdjęcia najbrzydszych "modelek" ever...?!?!?!?! Zuza, przestan wrzucac swoje zdjecia na fejsa!!! Zuza!!! Zachowaj swojego zeza, swojego ajfona i swoja siostre dla siebie! No more Top Down Model! Oczy mnie bolą! Najpierw transwestyta, teraz te zezowate szczescia. Ile mozna?!?! - skomentowała ostro.