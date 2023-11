Włodzimierz Szaranowicz kończy karierę i odchodzi z TVP po ponad 40 latach pracy. Dziennikarz sportowy o swoje decyzji poinformował w rozmowie z Jerzym Chronikiem z sport.tvp.pl. Jak zdradził, powodem jest choroba neurologiczna:

Problemy ze zdrowiem u dziennikarza rozpoczęły się już cztery lat temu:

Szaranowicz jednak nie wie, co jest ich przyczyną:

Nie znam na tyle jej źródeł. To może być genetyczne. Przypominają mi się teraz pewne zachowania mamy, która nie była tego świadoma, a najprawdopodobniej na nią cierpiała. Ja nie chciałbym nikogo obwiniać, bo to zbyt proste. [...] Po ostatnim moim występie w studiu kilka osób zwróciło uwagę, że owszem, byli ciekawi moich uwag i tu się nie zawiedli, natomiast później byli zdziwieni tym, że jak już powiedziałem sentencje i puentę, to wyglądało to tak jakbym po prostu zakończył udział w programie. Aż do kolejnego wywołania przez prowadzącego. U mnie to wynika z choroby, a u ciebie może wynikać z mniejszego przygotowania do występów publicznych