Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk z dnia na dzień zostali naczelną parą polskiego show-biznesu. Z tej okazji zostali zaproszeni do szczerej rozmowy na łamach magazynu "Viva!". W wywiadzie aktorska para streściła krótko i marzycielsko jak zaczął się ich romans - od przelotnych spotkań w windzie po szczere rozmowy o życiu. Przypomnieli także, że mają poprawne stosunki z matką dzieci Krawczyka, Anetą Zając, a wszystkie inne spekulacje mediów są wymysłem serwisów plotkarskich. Włodarczyk na koniec rozmowy stwierdziła, że chciałaby również począć potomka Mikołaja.

Na pytanie czy chce mieć dzieci, Agnieszka odpowiedziała, że nigdy wcześniej nie myślała o macierzyństwie tak mocno jak teraz:

- Pierwszy raz w życiu czuję, że chcę mieć dziecko.

Mikołaj dla ewentualnych porównań do Michała Wiśniewskiego zapewnił, że jest stworzony do monogamii, a Agnieszką jest "zachłyśnięty". Dodał też nieskromnie, że Polacy myślą, że "jak ktoś dobrze wygląda to jest próżny i zadufany w sobie". Oczywiście wyjaśniając, że on do takich osób nie należy. Ciekawe...