Siłownie i baseny zamknięte od jutra?! Właściciele planują strajk

Właściciele siłowni i klubów fitness szykują się do strajku! Polska Federacja Fitness jest przerażona najnowszymi obostrzeniami, według których już od soboty 17 października w całej Polsce zostaną zamknięte siłownie i baseny. Na Facebooku pojawiła się informacja, że w najbliższą sobotę na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się protest!

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi wzrostu liczby zakażonych koronawirusem władze w Polsce podjęły radykalne środki, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek (15 października) premier i minister zdrowia zapowiedzieli, że już od soboty 17 października wejdą w życie kolejne obostrzenia. Wśród restrykcji, które zaczną obowiązywać, jest nakaz zamknięcia siłowni i basenów. Branża jest przerażona i nie ukrywa, że może nie przetrwać kolejnych miesięcy bez pracy lub wsparcia finansowego.

Federacja planuje zorganizować protest w Warszawie.

Nasze zgromadzenie będzie miało charakter spontaniczny, ponieważ wystąpiły ku temu wszelkie przesłanki, a oficjalnego protestu nie zdążymy zgłosić. Tym samym prosimy o mobilizację i gotowość przybycia na Plan Zamkowy w Warszawie w najbliższą sobotę na godz. 10:00. Czas pokazać ilu nas jest oraz że nie jesteśmy marginalną branżą. 100 000 miejsc pracy jest na szali. Miliardy złotych również. Nie przeżyjemy kolejnego lockdownu. Wszystko - albo nic. Decyzja należy do Nas wszystkich ! Do ZOBACZENIA W SOBOTĘ. PODAJ DALEJ I POMÓŻ NAM WYGRAĆ Z LOCKDOWN-em ! - czytamy w dalszej części wpisu.

Czy branże, które najbardziej zostaną dotknięte nowymi obostrzeniami będą mogły liczyć na wsparcie ze strony państwa? Premier odpowiedział na to pytanie podczas konferencji prasowej!

W odniesieniu do pewnych, najbardziej dotkniętych branż będą takie działania również prowadzone. Zwłaszcza że są branże, które już teraz, od tego momentu, będą w trudniejszym położeniu niż inne. To są takie branże jak turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna. Będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach, do czasu lekarstwa bądź szczepionki, przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki - zapowiedział premier.