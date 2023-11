Beata Pawlikowska poinformowała o włamaniu do jej mieszkania. Dziennikarka i podróżniczka zamieściła na Facebooku zdjęcia splądrowanych pokoi, które zastała po powrocie do domu. Beata Pawlikowska przestrzegła swoich fanów przed podobnymi zdarzeniami. Wyraziła również wdzięczność za to, że jej samej nic się nie stało, a włamywacze nie zrobili w mieszkaniu większych szkód.

Reklama

Zobacz też: Beata Pawlikowska radykalnie ścięła włosy! Opinie fanów? Mocno podzielone!

Włamanie u Beaty Pawlikowskiej

Dziennikarka z pokorą podeszła do zdarzenia, które ją spotkało. Beata Pawlikowska zdobyła się nawet na podziękowania dla włamywaczy, że nie zniszczyli jej domu.

- Tak wygląda dom po włamaniu. W pierwszej chwili - zdumienie. W drugiej chwili - wdzięczność! Dziękuję włamywaczom za to, że nie wybili okna, tylko je podważyli. Dziękuję za to, że zabrali tylko rzeczy które można zastąpić nowymi. Dziękuję, że nie zniszczyli tego, co nie było im potrzebne! Czuję się szczęśliwa że jestem cała, zdrowa i mam gdzie spać - napisała Beata Pawlikowska.

Po zdjęciami natychmiast pojawiły się liczne słowa wsparcia od fanów dziennikarki. Niektórzy internauci zaczęli dzielić się podobnymi doświadczeniami oraz wymieniać się radami, jak uniknąć włamania.

Polecamy: Beata Pawlikowska odchodzi z Radia Zet po 15 latach! Co się stało? Fani w szoku! "To koniec Zetki"

Beata Pawlikowska pokazała zdjęcia z ograbionego mieszkania.

Facebook/Beata Pawlikowska

Reklama

Na szczęście dziennikarce nic się nie stało.