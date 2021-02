Władze planują zamknięcie szkół, galerii i wiele innych obostrzeń?! Niepokojące ustalenia mediów! 

Władze planują radykalne zasotrzenie obostrzeń?! Czy już wkrótce znów zostaną zamknięte szkoły, galerie handlowe, baseny czy hotele? Media opublikowały bardzo niepokojące ustalenia! Według doniesień Krzysztofa Berendy z RMF FM, władze rozważają wprowadzenie restrykcji znacznie surowszych niż w ostatnich miesiącach! Sprawdźcie, szczegóły.

Będzie zaostrzenie restrykcji?!

Trzecia fala koronawirusa dotarła do Polski - taką informację w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce przekazał minister zdrowia. Tylko dziś (w piątek 19 lutego) w naszym kraju ogłoszono aż 8777 przypadków koronawirusa - niestety, 241 osób zmarło. W związku z nagłymi wzrostami zakażeń władze nie ukrywają, że już wkrótce może nastąpić powrót do części obostrzeń, które zostały zniesione 12 lutego. Teraz okazuje się, że obostrzenia mogą być znacznie surowsze niż do tej pory! Dziennikarz RMF FM dotarł do zaskakujących i niepokojących ustaleń. Niewykluczone, że szkoły czy galerie handlowe znów zostaną zamknięte.

(...) oprócz zamykania hoteli, stoków narciarskich, basenów, kin i teatrów na stole pojawiło się również ponowne zamknięcie sklepów w galeriach handlowych i szkół- czytamy na stronie rmf24.pl.

Według doniesień Krzysztofa Berendy tak surowe restrykcje mogą zostać wprowadzone kiedy ponad dwukrotnie wzrośnie bilans dziennych zakażeń koronawirusem. Podczas ostatniej konferencji prasowej (w piątek 19 lutego) Adam Niedzielski komentował dane dotyczące zachorowań.

Patrząc na ostatnie 2 tygodnie, widzimy bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń. Średnia tygodniowa przekroczyła w tym tygodniu 6,5 tys. przypadków. W ostatnich tygodniach była na poziomie 5,5 tys. zakażeń dziennie- mówił minister zdrowia.

Myślicie, że czekają nas kolejne obostrzenia? Jedno jest pewne, wszystko zależy od dyscypliny Polaków i przestrzeganiu obowiązujących restrykcji.

Jeżeli teraz zbytnio sobie poluzujemy, to niestety będziemy musieli zamykać się bardziej, niż to mieliśmy dotychczas- rmf24.pl cytuje Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika MZ.

Według doniesień mediów władze zastanawiają się nad ewentualnym wprowadzeniu surowych restrykcji.

Jeżeli nastąpią gwałtowne wzrosty zakażeń władze zamkną m.in. szkoły, galerie i hotele.