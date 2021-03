Władze jednak wprowadzą zakaz przemieszczania się w Wielkanoc?! Jest komentarz! 

Czy w Wielkanoc będzie obowiązywać zakaz przemieszczania się? Władze planują ograniczyć przemieszczanie się Polaków w zbliżające się święta? Jest komentarz polityka Prawa i Sprawiedliwości! Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce zdradził, czy jest możliwe, żeby znów został ogloszony zakaz przemieszczania się!

Polska wciąż walczy z trzecią falą koronawirusa. Niestety, chociaż od kilku miesięcy w naszym kraju są prowadzone szczepienia przeciwko koronawirusowi to liczba osób zakażonych wciąż rośnie. Tylko dziś (w czwartek 18 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu jednej doby pojawiło się aż 27 278 przypadków zakażenia! W związku z pandemią wprowadzono wiele obostrzeń- ostatnio minister zdrowia ogłosił, że od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całego kraju będą zamknięte m.in. hotele (z wyjątkiem hoteli robotniczych i niektórych wyjazdów służbowych), kina, teatry czy muzea. Dziś z pewnością wiele osób zastanawia się, czy władze nie planują również wprowadzenia zakazu przemieszczania się w Wielkanoc. Zakaz przemieszczania się został wprowadzony w noc sylwestrową i obowiązywał w wyznaczonych godzinach- czy podobnie będzie w zbliżające się święta? Jest komentarz polityka PiS!

Wydaje mi się, że ten zakaz przemieszczania się raczej nie będzie zastosowany bo to jest takie drakońskie rozwiązanie. Uważam, że my sami już dośc sporo o przebiegu epidemii wiemy, już sami doświadczyliśmy jej skutków, bo rok to jest duży okres czasu i ja sądzę, że taka nonszalancja w podejściu do epidemii jednak już mija- Bolesław Picha mówił w programie "Tłit".