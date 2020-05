Władysław z "Sanatorium miłości" pokazał nową partnerkę! Wystąpili razem w programie telewizyjnym

Władysław z „Sanatorium miłości” 2 znalazł miłość po programie! Uczestnik popularnego hitu TVP pochwalił się nową partnerką w programie telewizyjnym. Zobaczcie, jak się poznali? Mieszkają już razem?

Władysław nie znalazł partnerki w programie „Sanatorium miłości”, ale zyskał rozpoznawalność, która potem pomogła mu poznać obecną miłość. Wiesia i Władek poznali się w Warszawie niedługo po zakończeniu programu, a dzięki temu, że kobieta kojarzyła mężczyznę z programu szybko znaleźli wspólne tematy:

Poznaliśmy się 20 stycznia. Było to już po emisji trzeciego odcinka programu "Sanatorium miłości". Spotkałem Wiesię w Warszawie i pytałem, jak tam mam się gdzieś poruszać. Ona była akurat zorientować się, kiedy będzie miała pociąg do Zakopanego. No i to było nasze pierwsze spotkanie. Później zostałem rozpoznany przez Wiesławę, no i podwiozła mnie tam, gdzie ja miałem jechać - wyznał w programie "Bądźmy razem w domu" Władysław.