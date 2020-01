Władek z "Sanatorium miłości" chwali... Wiesię! Ma jednak zamiar odwiedzić inną bohaterkę show!

Władek z drugiej edycji "Sanatorium miłości" ocenił uczestniczki show TVP! Co powiedział o swoich koleżankach z programu? Którą z pań być może już wkrótce odwiedzi i co sądzi o Wiesi, która wywołuje najwięcej emocji wśród fanów "Sanatorium miłości"? Władek w rozmowie z "Super Expressem" szczerze skomentował zachowanie Wiesi, a przy okazji zaapelował do mężczyzn, którzy marzą o szczęśliwym związku. Co powiedział o swojej koleżance z show?

Władek z "Sanatorium miłości" polubił Wiesię?

Wiesia to zdecydowanie najpopularniejsza uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium miłości". Kobieta już w pierwszym odcinku show o poszukujących miłości seniorach udowodniła, że ma mocny charakter, a jej teksty rozbawiły chyba wszystkich. Niektórzy internauci zaczęli porównywać Wiesię do Ryszarda z pierwszej edycji "Sanatorium miłości". A jak jej zachowanie komentuje Władek?

Mówią, że to Rysiek w spódnicy, przywołując bohatera z poprzedniej edycji „Sanatorium miłości”, a ja się z tego śmieję i bardzo cenię Wiesię za odwagę. Bardzo się lubimy prywatnie, często dzwonimy do siebie- przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Przy okazji Władek zapewnił wszystkich mężczyzn, że Wiesia to idealna kandydatka na partnerkę.

Mam prośbę do panów - jeśli marzycie o kobiecie o pełnych kształtach i wspaniałym biuście, a do tego potraficie słuchać tego, co mówi, to jest to superkandydatka. Zaufajcie mi!- zapewnia Władek.

A co Władek powiedział o Bożenie? Okazuje się, że być może już wkrótce odwiedzi ją w USA!

Wygląda bardzo szykownie i rozumiem to, że do sanatorium zabrała cała szafę ubrań. Przyjemnie się z nią rozmawia, może dlatego, że mnie nie zrażają rozmowy o pieniądzach. Cenię to, że jest szczera i twardo stąpa po ziemi. Kto wie, czy wkrótce nie odwiedzę jej w USA- Władek zdradził w rozmowie z "SE".

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Władka? Myślicie, że w programie zaiskrzyło między nim a Bożenką? Pasują do siebie?

Władek zdradził, że cały czas utrzymuje kontakt z Wiesią.

Facebook Sanatorium miłości TVP

Wiesia to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Sanatorium miłości 2".