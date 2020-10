Wkrótce wszystkie dzieci wrócą do nauki zdalnej? Jest komentarz premiera! 

Czy wkrótce wszyscy uczniowie wrócą do nauki zdalnej? Mateusz Morawiecki rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Premier podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach, które w większości wejdą w życie już w sobotę 17 października. Wiadomo już, że w strefie czerwonej uczniowie szkół wyższych i ponadpodstawowych wrócą do nauki zdalnej, a starsi uczniowie ze stref żółtych rozpoczną nauczanie hybrydowe. A co z najmłodszymi? Premier odpowiedział!

Wszystkie dzieci wrócą do nauki zdalnej?

W związku z coraz większą liczbą osób zakażonych koronawirusem władze w Polsce zapowiedziały kolejne obostrzenia, które dotkną wszystkich. Przed konferencją prasową premiera i ministra zdrowia z pewnością wszyscy rodzice zastanawiali się, czy wkrótce szkoły zostaną zamknięte. Teraz wiemy już, że od 17 października do nauczania zdalnego wracają najstarsi uczniowie. A co z dziećmi ze szkół podstawowych czy przedszkoli? Czy wkrótce również najmłodsi uczniowie będą uczyć się zdalnie? Premier nie wyklucza takiej możliwości!

Tak, jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się koronawirusa rozważamy wszelkie scenariusze aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych dlatego, że on jednocześnie oznacza bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców tych najmłodszych dzieci i dlatego przedszkola, klasy od 1 do 4, klasy w ogóle szkół podstawowych na dzień dzisiejszy chcemy jak najdłużej chonić przed trybem zdalnym- powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wygląda więc na to, że zamykanie szkół podstawowych będzie dla władz ostatecznością. Zgadzacie się z decycją rządzących? A może Waszym zdaniem wszystkie dzieci już teraz powinny wrócić do nauczania zdalnego?

Premier nie wyklucza, że za jakiś czas wszystkie dzieci wrócą do nauczania zdalnego.

Premier nie ukrywa, że podejmie taką decyzję jeżeli nie uda się powstrzymać pandemii koronawirusa.