Kuba Wojewódzki, naczelny krytyk świata show-biznesu i celebrytów podpadł Michałowi Wiśniewskiemu. Po tym jak dziennikarz wyśmiał zaręczyny artysty z Dominiką Tajner-Idzik oraz stwierdził, że ślub pary odbędzie się telezakupach Mango, Wiśniewski nie wytrzymał i odpowiedział Kubie na Facebooku.

- Wojewódzki? Powiatowy Ciulu, jesteś zaraz za Leszczyńskim do mordobicia. Powinieneś przyjechać do Łodzi na Polesie i się odrobinę o Wiśniewskich dowiedzieć. I jeszcze Góralka Ci wpier***! Przepraszam ale twierdzi, że nie wpier*** ale spuści Tobie manto! Strzeż się debilu, obyśmy się nie spotkali na imprezie. Życz sobie tego bo to ważne. Dla Ciebie. A może jakiś Ring aby wyjaśnić sobie sprawy kretynie? Wpier*** masz gwarantowany. . Kiedy i Gdzie?- napisał Wiśniewski.

Myślicie, że Kuba zareaguje na groźby Wiśniewskiego? Czy panowie spotkają się w sądzie?

