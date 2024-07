Beata Kozidrak to z pewnością jedna z największych gwiazd polskiego show biznesu. Artystka, która rozpoczęła swoją karierę kilkadziesiąt lat temu wciąż odnosi spektakularne sukcesu w branży muzycznej. Zaledwie kilka dni temu Beata Kozidrak razem z zespołem Bajm, po dziewięciu latach wydała płytę (zobacz: Pierwsza płyta Bajmu od 9 lat. Mamy okładkę! ).

Okazuje się, że dzięki ciężkiej pracy Beata Kozidrak wreszcie może spełniać swoje marzenia. Piosenkarka jest już właścicielką sześcioosobowego samolotu, kilku samochodów oraz domów w Polsce, Hiszpanii i na Florydzie.

- W stanie wojennym nie miałam za co żyć, dlatego dziś tak bardzo doceniam to, co osiągnęłam. Mam piękny ogród, na który lubię patrzeć, kiedy w kwietniu i maju rozkwita, a potem staje się jeszcze wspanialszy. Tylko usiąść i cieszyć się tym wszystkim- zdradziła w rozmowie z "Twoim Stylem". Na pytanie o samolot gwiazda odpowiada. Czy jest w tym coś dziwnego? Wielu biznesmenów ma samoloty, bo dzięki temu błyskawicznie się przemieszczają. Podróż samochodem polskimi drogami z Lublina do Szczecina trwa jedenaście godzin. Po takim czasie nie masz siły wyjść na scenę dać z siebie wszystko.