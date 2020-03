Wiktoria Gąsiewska lubi czuć się seksowna! Co na to Adam? 

Wiktoria Gąsiewska udowodniła, że nie ma dla niej roli nie do zagrania. Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy widzieli już pierwszy polski slasher - "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym Wiktoria wciela się w rolę uwodzicielki Anieli. W jednej ze scen Gąsiewska pokazała się zupełnie nago. Co sama aktorka mówi o swoim wyglądzie? Czy czuje się sexy? Zobaczcie!

Wiktoria Gąsiewska lubi poczuć się seksownie!

Wiktoria Gąsiewska na swoim Instagramie często pokazuje się w kostiumie kąpielowym, na imprezach często pojawia się w krótkich sukienkach. Choć na co dzień uwielbia dres, gwiazda od czasu do czasu lubi poczuć się po prostu seksownie!

Lubię założyć długą sukienkę, żeby wysmuklić się, podbić do góry, bo jestem dość niska, albo krótką sukienkę [...] Każda z nas lubi od czasu do czasu ładnie się ubrać - powiedziała w "Fakcie" Wiktoria.

Oczywiście to przysparza Wiktorii wielu adoratorów. Co na to jej życiowy partner, Adam Zdrójkowski? Czy bywa zazdrosny? A może podoba mu się, kiedy gwiazda robi się na bóstwo?

Zazwyczaj komentarz jest pozytywny, że mu się podoba, ale nie raz bywało, że mu się nie podobało: że coś za krótkie, za dużo dekoltu… Ale to ja mam się dobrze czuć - skwitowała Gąsiewska.

Tak jest!

East News

Instagram