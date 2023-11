Reklama

Wiktoria Gąsiewska zdradziła nam, jak łączy swoja pracę i występy w "Tańcu z Gwiazdami" z nauką. Młoda gwiazda "Rodzinki.pl" jest jedną z uczestniczek ósmej edycji tanecznego show Polsatu. W pierwszym odcinku programu zachwyciła, ale jak będzie w kolejnych etapach? Tego dowiemy się wkrótce! My postanowiliśmy jednak zapytać Wiktorię Gąsiewską o to, jak udaje się jej połączyć udział w "Tańcu z Gwiazdami" z nauką i przygotowaniami do zbliżającej się matury!

Posłuchajcie, co powiedziała nam Wiktoria Gąsiewska! Będziecie zaskoczeni szczerym wyznaniem młodej gwiazdy! :)

