Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka podbija show-biznes dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", a ostatnio na parkiecie show "Dance, dance, dance", który wygrała wraz ze swoim partnerem Adamem Zdrójkowskim. Wiktoria Gąsiewska jest również gwiazdą Instagrama, na który regularnie wrzuca nowe zdjęcia. Tym razem jej nowe fotografie zaskoczyły fanów, bo były odważniejsze niż zwykle. Wszyscy od razu zauważyli, że młoda gwiazda... nie ma stanika!

Wiktoria Gąsiewska bez stanika na Instagramie

Okazuje się, że brak stanika pod bluzką wciąż potrafi wywołać ogromne emocje wśród internautów. Wiktoria Gąsiewska chciała pochwalić się nową stylizacją, w której główną rolę gra asymetryczny top na jedno ramię oraz szorty z wysokim stanem. Stylizacja zgodna z trendami, a do tego w modnych kolorach ziemi i z wzorem kraty na szortach. Oczywiste jest, że do tego typu bluzki ciężko dobrać biustonosz, więc Wiktoria Gąsiewska zrezygnowała z niego całkowicie. Mimo że jej zdjęcia nie są wulgarne ani wyzywające, to jednak wśród komentarzy dominowały te niewybredne, dotyczące braku tej części garderoby.

Na szczęście Wiktoria Gąsiewska może też liczyć na dojrzalsze grono fanów, którzy po prostu skomplementowali jej stylizację i urodę.

Jesteś śliczna, dziewczęca i naturalna! Nie szpanujesz manierą, nie udajesz nikogo - tak trzymaj! ❤️ Pięknie Super ???? Omg jaka śliczna ???????????????? Stylizacja równie piękna jak jej właścicielka???????? - komentowali fani Wiktorii.

Trzeba przyznać, że podziwiamy Wiktorię Gąsiewską za cierpliwość i stalowe nerwy. Młoda gwiazda nie usunęła komentarzy, dotyczących jej stanika, ani na nie nie odpowiedziała. A wy uważacie, że powinna reagować na tego typu zaczepki?

To zdjęcie wywołało burzę na profilu Wiktorii Gąsiewskiej

Wiktoria pokazała się niedawno w bikini

