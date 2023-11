Wiktoria Gabor zdradziła nam, jak zaczęła się jej przygoda z muzyką! O Viki zrobiło się głośno, kiedy jakiś czas temu wystąpiła w programie "The Voice Kids". Młoda wokalistka wzięła udział w drugiej edycji talent show i w finale zajęła wysokie, drugie miejsce. Ostatnio okazało się, że to właśnie 12-letnia Viki Gabor będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie Eurowizja Junior. Jak już wiemy, młoda gwiazda zaśpiewa piosenkę "Superhero". Czy Viki wygra? My mocno w nią wierzymy i już trzymamy kciuki za jej sukces! Ale jak właściwie zaczęła się przygoda Wiktorii ze śpiewaniem?

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała sama Viki Gabor!

Viki Gabor zdradziła nam, jak zaczęła się jej przygoda z muzyką.