Kasia Tusk w tym roku przygotowania do świąt rozpoczęła wyjątkowo wcześnie. Zaczęło się od wyprawy do szkółki drzew po piękną choinkę, którą własnoręcznie ścięła, zamieszczając na swoim blogu jednocześnie dziwną reklamę. Przypomnijmy: Kasia Tusk pozuje z... piłą spalinową. Najdziwniejsza reklama w historii jej bloga?

Zanim Kasia zasiadła do wigilijnej wieczerzy z rodziną, postanowiła zorganizować świąteczne spotkanie dla twórców jej bloga, które odbyło się w sopockiej restauracji. Tusk musiała zająć się tylko prezentami, ponieważ na miejscu było wszystko przygotowane:

Całe szczęście, udało nam się spotkać w komplecie, a wbrew pozorom nie jest to łatwe. Na miejsce spotkania wybrałam jedno z moich ulubionych miejsc w Trójmieście .... Wnętrze było pięknie przystrojone, więc jedyne co musiałam wziąć ze sobą to prezenty dla dziewczyn. Nawet pogoda nam sprzyjała, bo tego popołudnia (wyjątkowo!) świeciło słońce. - pisze Kasia