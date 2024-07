Wiganna Papina oceniła stylizację Moniki Olejnik z Balu Dziennikarzy! Prowadząca program "Kropka nad i" zaszalała z nakryciem głowy i pojawiła się w fantazyjnym toczku. Wrażenie robiła też czarna, koronkowa suknia do ziemi. Wiganna Papina od kilku lat dba o wizerunek Moniki Olejnik, ale czy zawsze to ona ma ostateczny głos przy wyborze stylizacji? Stylistka zdradziła to w rozmowie z Party.pl.

W cudowny sposób przyozdobiła sobie głowę cudownym toczkiem z piórami. Monika Olejnik zawsze stawia na swoim, zawsze jest ubrana w swoje własne, prywatne rzeczy, które kupuje sobie sama przeważnie za granicą. Bawi się modą, często też z niej żartuje i zawsze wygląda fantastycznie.

A co o stylu dziennikarzy sądzi stylistka? Posłuchajcie.

Wiganna Papina oceniła styl Moniki Olejnik

Jak Wam się podobała kreacja Moniki Olejnik?