Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke co prawda nie wygrali "Tańca z gwiazdami", ale doszli do samego finału i zaprezentowali jeden z najpiękniejszych finałowych tańców. W rozmowie z Party.pl Basia Kurdej-Szatan zdradziła na co chciała wydać nagrodę, gdyby wygrała. Okazuje się, że chciała ją podzielić na pół. W jakim celu? Posłuchajcie - bo to naprawdę piękne, co powiedziała!

Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke zajęli drugie miejsce.

Zwycięzcą został Damian Kordas i Janja Lesar.

