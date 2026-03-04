W trzynastym odcinku piątego sezonu programu "Farma" doszło do pojedynku "nagłej śmierci", w którym zmierzyły się Lamia i wskazana przez nią Peonia. Kto zwyciężył to starcie, a kto musiał spakować walizki i pożegnać się z programem? Tego dowiecie się, czytając dalszą część artykułu.

"Farma" budzi emocje

Piąty sezon reality show "Farma" wrócił na antenę Polsat 16 lutego 2026 roku, zapowiadając się jako jedna z najbardziej emocjonujących edycji w historii programu. Widzowie znów śledzą grupę uczestników, którzy muszą porzucić miejski komfort i zamieszkać na farmie, gdzie czekają ich prawdziwe wyzwania - praca od świtu do zmierzchu, trudne zadania oraz budowanie relacji z innymi śmiałkami. W tej edycji zmagania potrwają nawet 59 dni, co oznacza więcej pracy, stresu i niespodzianek, a zwycięzca może zdobyć tytuł Super Farmera lub Super Farmerki wraz z nagrodą pieniężną i legendarnymi Złotymi Widłami.

Prowadzącymi 5. sezonu są dobrze znane widzom siostry Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka, a nad stroną merytoryczną gospodarstwa czuwa rolnik-mentor Szymon Karaś i gospodyni Beata Oleszek. Nowe odcinki pokazują nie tylko zmagania uczestników z pracą w gospodarstwie, ale także pierwsze sojusze, konflikty i niezwykłe zwroty akcji, które nadają programowi dramaturgii i humoru. "Farma" znów łączy w sobie elementy rywalizacji, przygody i życia blisko natury, przyciągając przed telewizory tysiące fanów każdego dnia.

Co wydarzyło się w trzynastym odcinku "Farmy"?

W tym odcinku uczestnicy naprawdę poczuli, jak ciężkie potrafi być życie na gospodarstwie - głód i zmęczenie zaczęły dawać się we znaki, co natychmiast wpłynęło na nastroje wśród farmerów. Walka o wózek pełen jedzenia podzieliła grupę, a napięcie między uczestnikami osiągnęło punkt krytyczny. Pojawiły się ostre słowa, frustracja rosła, a atmosfera stała się wyjątkowo napięta.

Kulminacyjnym momentem odcinka była dramatyczna decyzja Farmera Tygodnia, który stanął przed wyborem - czy wskazać kogoś do pojedynku "nagłej śmierci" w zamian za dodatkowe pieniądze, co mogło diametralnie zmienić układ sił w gospodarstwie. To wywołało lawinę emocji i jeszcze bardziej podzieliło uczestników, pokazując, jak presja i brak jedzenia potrafią zmienić dynamikę gry na "Farmie".

Zaskakująca decyzja Lamii

W trzynastym odcinku piątego sezonu "Farmy” doszło do pojedynku "nagłej śmierci" - do walki stanęły Agnieszka Grochowska (znana jako Lamia) oraz Magdalena Sienkiewicz (Peonia). Ku zaskoczeniu części widzów to właśnie Lamia zdecydowała się wskazać Peonię jako swoją przeciwniczkę, co jeszcze bardziej podkręciło napięcie w gospodarstwie i wywołało żywe reakcje innych uczestników. W rywalizacji zmierzyły się w konkurencji wymagającej precyzji z toporkami, która miała wyłonić zwycięzcę i przesądzić o dalszym losie jednej z nich w programie - w tej brutalnej walce o przetrwanie emocje sięgały zenitu.

Jako pierwsza rzucała Peonia i już na starcie zdobyła 3 punkty, podczas gdy Lamia odpowiedziała zaledwie jednym. W drugiej rundzie obie chybiły - Peonia i Lamia otrzymały po 0 punktów. Trzecia seria przyniosła niewielką zmianę: Peonia znów nie trafiła, a Lamia dołożyła 1 punkt. W czwartej rundzie obie zakończyły z zerowym wynikiem, więc wszystko miało rozstrzygnąć się w ostatnim rzucie.

Finał okazał się spektakularny - Peonia nie zdobyła żadnego punktu, za to Lamia trafiła perfekcyjnie, zgarniając aż 5 punktów i przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie to Lamia wygrała pojedynek, a Peonia musiała pożegnać się z programem.

Wielkie emocje w "Farmie" fot. mat. prasowe Polsatu

