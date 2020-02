Wielki sukces filmu "365 dni"! Ile osób obejrzało już kontrowersyjną produkcję? Wiemy! 

Ekranizacja głośnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej "365 dni" przyciąga widzów do kin? Zdecydowanie tak! Okazuje się, że film w ciągu niecałych dwóch tygodni obejrzało już 1,25 mln widzów! Co więcej, od początku 2020 roku to właśnie ta produkcja najszybciej osięgnęła milionową widownię. Wszystko wskazuje więc na to, że film erotyczny w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa to prawdziwy hit. Fani są nim zachwyceni!

Sukces filmu "365 dni"

Uroczysta premiera filmu "365 dni" odbyła się w czwartek 6 lutego, a już następnego dnia produkcja trafiła do kin. Teraz okazuje się, że w premierowy weekend ekranizacja bestsellerowej książki Blanki Lipińskiej przyciągnęła blisko 454 tysiące widzów.

- Jestem w szoku... Chyba podobał mi się bardziej od książki... Wszystko jakoś tak naturalnie z siebie wychodziło... Massimo taki bardziej czarujący, opiekuńczy... A sceny erotyczne mocne, ale wysmakowane. - Muzyka do filmu świetnie dopasowana, gra aktorska Laury, Massimo i Olo – WOW! Jestem pod ogromnym wrażeniem. Sceny erotyczne na wysokim poziomie – widać duże zaangażowanie aktorów, nic nie było wymuszone, udawane, bardzo naturalne! Świetna robota! Nie powiedziałabym, że to polski film- komentują fani filmu.

Wy również widzieliście już długo wyczekiwany film "365 dni"? Jak wasze wrażenia? Również jesteście zachwyceni? Chcielibyście zobaczyć kolejną część?

