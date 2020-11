Wielki finał "Projekt Lady" już za nami! Kto wygrał 5. edycję programu? 

Ostatni odcinek piątej edycji programu "Projekt Lady" już za nami! W miniony poniedziałek, 23 listopada, poznaliśmy zwyciężczynię hitowego show prowadzonego przez Małgorzatę Rozenek. W wielkim finale spotkały się Dagmara Czerwińska, Samanta Rachuba oraz Marcelina Herzyk. Która z uczestniczek przeszła największą przemianę i wygrała "Projekt Lady"?

"Projekt Lady" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów TVN. Show już od pierwszej edycji prowadzi Małgorzata Rozenek, a rolę mentorek pełnią Irena Kamińska- Radomska i Tatiana Mindewicz - Puacz. W piątej edycji wystąpiło trzynaście uczestniczek, ale w finale znalazły się już tylko trzy dziewczyny. Dagmara Czerwińska, Samanta Rachuba i Marcelina Herzyk na naszych oczach przeszły ogromną przemianę, ale zwyciężyć mogła tylko jedna z nich.

Zdaniem mentorek zwycięstwo należało się... Dagmarze Czerwińskiej! Dagmara ma 23 lata i pochodzi z Chmielnika. Zwyciężczyni piątej edycji "Projektu Lady" studiuje kosmetologię na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Cały czas w to nie wierzę. Nie stawiałam na siebie. To jest takie przypieczętowanie tego wszystkiego, co tutaj zrobiłam. Ze się zmieniłam!- mówiła Dagmara Czerwińska.