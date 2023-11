Co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole? Żurek, baba drożdżowa, jajeczka, a także mazurek! Ania Starmach tradycyjnie święta Wielkanocne spędza w gronie rodziny. W tym roku dołączy do nich jeszcze jedna osoba, mianowicie córeczka Ani, Jagienka! Czy pociecha gwiazdy przeszkodzi jej w gotowaniu? Z pewnością dziewczynką zaopiekują się bliscy, gdy jurorka polskich edycji MasterChefa będzie urozmaicać potrawy Wielkanocne! W jaki sposób? Koniecznie posłuchajcie, co podczas konferencji Purella Superfoods zdradziła Anna Starmach.

Mazurek z posypką? Na taki pomysł mogła tylko wpaść Anna!

East News

