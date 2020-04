Małgorzata Socha zaprosiła gości na Wielkanoc. Teraz się tłumaczy

Miniona Wielkanoc była trudna. Pierwszy raz wiele osób spędzało ten czas bez odwiedzin u rodziny, a świąteczne śniadanie można było zjeść, łącząc się z najbliższymi za pomocą kamerek w telefonach. Małgorzata Socha podobnie jak inne gwiazdy, apelowała, aby na czas epidemii pozostać w domu.

W niedzielę wielkanocną na jej profilu pojawiło się zdjęcie świątecznego stołu. Internauci doliczyli się jednak więcej talerzy niż domowników i w sieci rozpętała się burza. Małgorzata Socha wyjaśniła tę sytuację.

Zdjęcie wielkanocnego stołu u Małgorzaty Sochy wywołało sporo kontrowersji. Internauci doliczyli się zbyt wielu talerzyków niż potrzebowałaby tego pięcioosobowa rodzina. Pod postem pojawiły się krytyczne komentarze. Niektórzy zarzucili aktorce, że nie spędza tego czasu w swoim rodzinnym domu. Małgorzata Socha w rozmowie z Faktem, postanowiła wyjaśnić sytuację:

Na co dzień pracuje u nas niania Dominika. Nie mogła wrócić na święta do swoich rodziców, dlatego przyszła ze swoim mężem do nas, bo i tak po pracy wraca do niego do domu, więc koło się zamyka. Od początku tego wszystkiego przebywamy tylko w swoim gronie. Znamy się wiele lat więc jesteśmy jak rodzina.