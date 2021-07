Wielka wyprzedaż sandałów za 19 złotych! Te modele to hit wakacji 2021

Jeśli do tej pory rezygnowałaś z noszenia klapków na dłuższe spacery po parku lub w centrum miasta, ponieważ uważałaś że są nie wygodne, mamy dla ciebie dobrą wiadomość! To już przeszłość! Dlaczego? Udowodnimy wam, że odpowiednio wyprofilowane klapki z grubszymi paseczkami uniemożliwią niekontrolowane przemieszczanie się twojej stopy i dzięki temu twoje ukochane klapki będziesz mogła nosić cały dzień. Większość klapków z sieciówek takich jak H&M, Zara czy Reserved , nie zawsze gwarantują stuprocentową wygodę, dlatego mamy dla was coś totalnie innego! Spójrzcie na Karolinę Pisarek, jedną z najbardziej znanych uczestniczek "Top Model", która totalnie zakochała się w płaskich klapkach i nosi je coraz częściej. Nas zaintrygował model jej klapków - to DeeZee! Zobacz także: Modne klapki Małgorzaty Sochy to hit wakacji. Podobne kupisz za niecałe 55 złotych! Klapki DeeZee za 59 złotych Karolina Pisarek zdecydowała się na look tylko w jednym kolorze - w kolorze nude. Całość uzupełniła płaskimi klapkami w tym samym kolorze z ozdobnymi srebrnymi ćwiekami. Klapki swoją stylistyką nawiązują do bardzo popularnych klapków marki Birkenstock. Na szczęście są o wiele tańsze! To model od DeeZee, który kosztuje obecnie na wyprzedaży 59,99 zł (wcześniej 89,99 zł). Jak widzisz, płaskie klapki mogą wyglądać stylowo i być zarazem bardzo wygodne. Spójrz poniżej, na jakie inne modele klapków na płaskiej podeszwie możesz się zdecydować. Oto one! Klapki GINO ROSSI, 239,99 zł Płaskie klapki Gino Rossi w kolorze karmelowym, ozdobione ćwiekami i małą klamerką to strzał w dziesiątkę dla każdej kobiety. Są cudownie wygodne i do tego prześliczne. Kosztują 239,99 zł i dostępne są w dwóch kolorach: karmelowym i czarnym....