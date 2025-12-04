Sarah Paulson, 50-letnia aktorka znana z ról w serialu „American Horror Story” oraz oscarowym filmie „Zniewolony. 12 Years a Slave”, została uhonorowana własną gwiazdą na Hollywoodzkiej Alei Sław w Los Angeles. Ceremonia odbyła się w grudniu 2025 roku i zgromadziła najbliższych Paulson, w tym jej partnerkę, aktorkę Holland Taylor.

Wielki dzień dla Sarah Paulson

Uroczystość odsłonięcia gwiazdy na Hollywoodzkiej Alei Sław była wyjątkowym wydarzeniem dla Sarah Paulson. Gwiazda przyznawana jest osobistościom, które znacząco wpłynęły na przemysł rozrywkowy, a sama uroczystość wiąże się z opłatą w wysokości 75 tysięcy dolarów. Sarah Paulson od lat zachwyca publiczność rolami o szerokim spektrum emocjonalnym i tematycznym. Jej występy w produkcjach Ryana Murphy’ego przyniosły jej uznanie krytyków i popularność wśród widzów na całym świecie. Aktorka dała się także poznać z odważnych i często przełamujących stereotypy ról.

W tak wyjątkowym momencie towarzyszyła jej Holland Taylor, z którą dzieli życie od dekady. Paulson pojawiła się w eleganckim komplecie od Valentino, natomiast Taylor wybrała klasyczny zestaw w granatowych tonacjach.

Na ceremonii obecni byli również członkowie rodziny i przyjaciele aktorki. Atmosfera była wzruszająca, a Paulson nie kryła emocji, gdy dziękowała partnerce za wsparcie i miłość. Ich czułe gesty nie umknęły uwadze fotoreporterów i fanów, którzy docenili autentyczność tej relacji.

Sarah Paulson i Holland Taylor razem od dekady

W dniu ceremonii Paulson towarzyszyła jej ukochana Holland Taylor, znana z roli w serialu „Dwóch i pół”. Aktorki są parą od 2015 roku, a w 2025 roku obchodzą dziesięciolecie związku. Holland Taylor jest starsza od Paulson o 32 lata, co nieustannie przyciąga uwagę mediów i opinii publicznej. Mimo tej różnicy, relacja obydwu kobiet opiera się na głębokiej miłości i wzajemnym szacunku, co wielokrotnie podkreślały w wywiadach.

Sarah poznała Holland już w 2005 roku, ale ich związek rozpoczął się dopiero dziesięć lat później. Ich relacja ujrzała światło dzienne w 2015 roku, kiedy Taylor opublikowała zdjęcie Paulson w wieczorowej sukni. Od tego czasu para regularnie pojawia się publicznie i wspiera się na różnych wydarzeniach branżowych.

Aktorki często wypowiadają się na temat swojego związku w mediach, nie unikając tematów trudnych. Paulson przyznała, że nie chce żyć w ukryciu i wierzy, że mówienie otwarcie o miłości może być inspiracją dla innych. Holland Taylor również otwarcie mówiła o swoich wcześniejszych relacjach z kobietami i o tym, że nie potrzebowała formalnego coming outu, bo nigdy nie ukrywała, kim jest.

Sarah Paulson, fot. Rex Features/East News

Sarah Paulson, Holland Taylor, fot. Rex Features/East News

Sarah Paulson, Holland Taylor, fot. Rex Features/East News

