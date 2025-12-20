Wielka radość w domu Andziaks i Luki. To już! Posypały się gratulacje
Andziaks i Luka mają prawdziwe powody do radości. Tuż przed świętami wydarzyło się coś, na co czekali od dawna. Mąż Angeliki Trochonowicz ogłosił radosną nowinę, a fani ruszyli z gratulacjami. Tylko spójrzcie na to nagranie!
Ostatnie tygodnie były naprawdę intensywne u Andziaks i Luki. Popularne małżeństwo nie tylko szykuje się do narodzin drugiego dziecka, ale również cały czas pracuje nad vlogmasami, które co roku są prawdziwym hitem w sieci. Teraz Luka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wspaniałe wieści. Fani są zachwyceni!
Wielkie szczęście w domu Andziaks i Luki
Andziaks, czyli Angelika Trochobowicz i Luka, czyli Łukasz Trochonowicz już lada chwila po raz drugi zostaną rodzicami. Para wychowuje już córeczkę, która w tym roku skończyła pięć lat, ale wkróte ich rodzina się powiększy o synka. Zanim jednak maleństwo pojawi się na świecie fani pary mogą oglądać w sieci, jak wygląda ich życie codzienne. Andziaks i Luka chętnie chwalą się również swoimi sukcesami. Całkiem niedawno Andziaks i Luka ogłosili radosne wieści informując o wspólnym biznesie.
Teraz para influencerów przekazała kolejne, wspaniałe informacje. Luka opublikował na Instagramie nowy post, a Andziaks udostępniła go w swojej relacji na InstaStories. Luka ogłosił, że jego konto właśnie na Instagramie obserwuje już ponad milion osób!
No i bania pękła. Jest Was tutaj okrągły milion. Dziękuję
Luka ogłasza wieści, a fani gratulują
Najnowszy post z radosną informacją przekazaną przez męża Andziaks wywołał poruszenie wśród internautów. Od razu posypały się komentarze z gratulacjami dla Luki.
O jejjjj!! Gratuluję
Wow. Gratulacje
Juhuhuhu
My również gratulujemy i już czekamy na kolejny milion obserwujących na koncie Luki na Instagramie. Zobaczcie, jakie nagranie wrzucił do sieci ogłaszając swój sukces.
