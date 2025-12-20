Ostatnie tygodnie były naprawdę intensywne u Andziaks i Luki. Popularne małżeństwo nie tylko szykuje się do narodzin drugiego dziecka, ale również cały czas pracuje nad vlogmasami, które co roku są prawdziwym hitem w sieci. Teraz Luka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wspaniałe wieści. Fani są zachwyceni!

Wielkie szczęście w domu Andziaks i Luki

Andziaks, czyli Angelika Trochobowicz i Luka, czyli Łukasz Trochonowicz już lada chwila po raz drugi zostaną rodzicami. Para wychowuje już córeczkę, która w tym roku skończyła pięć lat, ale wkróte ich rodzina się powiększy o synka. Zanim jednak maleństwo pojawi się na świecie fani pary mogą oglądać w sieci, jak wygląda ich życie codzienne. Andziaks i Luka chętnie chwalą się również swoimi sukcesami. Całkiem niedawno Andziaks i Luka ogłosili radosne wieści informując o wspólnym biznesie.

Teraz para influencerów przekazała kolejne, wspaniałe informacje. Luka opublikował na Instagramie nowy post, a Andziaks udostępniła go w swojej relacji na InstaStories. Luka ogłosił, że jego konto właśnie na Instagramie obserwuje już ponad milion osób!

No i bania pękła. Jest Was tutaj okrągły milion. Dziękuję napisał szczęśliwy Luka.

Luka ogłasza wieści, a fani gratulują

Najnowszy post z radosną informacją przekazaną przez męża Andziaks wywołał poruszenie wśród internautów. Od razu posypały się komentarze z gratulacjami dla Luki.

O jejjjj!! Gratuluję

Wow. Gratulacje komentują fani.

Juhuhuhu skomentowała Andziaks dodając emotikonę serca.

My również gratulujemy i już czekamy na kolejny milion obserwujących na koncie Luki na Instagramie. Zobaczcie, jakie nagranie wrzucił do sieci ogłaszając swój sukces.

