Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki wykorzystują ostatnie dni przed drugą turą wyborów na zdobycie jak największego poparcia. Obaj zaplanowali na 25 maja marsze, które przejdą ulicami Warszawy. Spora część stolicy zostanie całkowicie sparaliżowana, a rzesza Polaków przejdzie ulicami, okazując wsparcie wybranemu kandydatowi.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, zorganizował w Warszawie wydarzenie pod nazwą „Wielki Marsz Patriotów”. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 na placu Bankowym. Trasa marszu przejść ma ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego aż do placu Konstytucji. Uczestnicy wydarzenia zebrali się, by wyrazić swoje poparcie dla Trzaskowskiego przed nadchodzącą drugą turą wyborów.

Przyjechaliśmy wcześnie, żeby mieć dobre miejsce. Bardzo nam zależy na tym, żeby pójść w tym Marszu Patriotów (...). Jechaliśmy osiem godzin. Wyjechaliśmy przed północą, już jesteśmy tutaj godzinkę, ale mamy zamiar do 12 stać na posterunku. Mamy motywację - red.), bo wierzymy w to wszystko. Zależy nam, żebyśmy byli już demokratycznym, wolnym krajem. Wierzymy w Trzaskowskiego

Równocześnie z marszem Trzaskowskiego, swoje wydarzenie przeprowadził Karol Nawrocki – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP. „Marsz za Polską” rozpoczął się o tej samej godzinie, czyli o 12:00, na rondzie de Gaulle'a. Trasa prowadzić będzie przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż do placu Zamkowego. Marsz zgromadził licznych sympatyków Nawrockiego, którzy przyjechali z całej Polski, by poprzeć swojego kandydata.

Mamy praktycznie pełny autokar, który wyjeżdża na marsz, a jedziemy tam po to, żeby zamanifestować naszą polskość. To, że nie jest nam obojętny los kraju (...). No i chcemy pokazać w stolicy naszego państwa, że jest to dla nas ważny moment tuż przed wyborami. Nie jest to sprawa, obok której przechodzimy obojętnie, tylko jesteśmy w to bardzo zaangażowani

mówili dla TVN24 zwolennicy Nawrockiego.