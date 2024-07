W piątek trzynastego Britney Spears rozpoczęła swoją dwuletnią rezydenturę w Las Vegas. Gwiazda, podobnie jak jej poprzedniczki - Celine Dion czy Cher - przygotowała dla fanów prawdziwy spektakl ze swoimi piosenkami na czele. W tym gigantycznym przedsięwzięciu udział bierze sztab ludzi - od obsługi technicznej po tancerzy i muzyków. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Spears postanowiła pokazać fanom jak wyglądały przygotowania do serii koncertów i jednocześnie nagrywanie materiału na album "Britney Jean", która zadebiutowała na 43. miejscu w Polsce.

Reklama

Za pośrednictwem Twittera Britney Spears udostępniła zapowiedź dokumentu filmowego, zatytułowanego "I Am Britney Jean - The Document", ukazującego kulisy realizacji jej nowego albumu oraz koncertowej rezydentury w Las Vegas "Britney: Piece Of Me". Dwugodzinna produkcja zostanie wyemitowana na kanale E! w niedzielę 22 grudnia.

Jak oceniacie przygotowania Britney do show w Las Vegas? Można rozmachem porównywać przedsięwzięcie do przygotowań Dody? Porównaj: Tak Doda pracuje przed wielkim koncertem na DVD

Zobacz także

Reklama

Britney Spears w brudnym dresie i z dodatkowymi kilogramami: