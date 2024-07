1 z 13

Już jutro w Sopocie rozpoczyna się dwudniowe święto muzyki, którym jest Top of the Top Festival. Dzięki temu wydarzeniu Opera Leśna ponownie zamieni się w miejsce, na którym zaśpiewają największe gwiazdy polskiej, jak i światowej sceny, a publiczność w rytm największych przebojów będzie bawiła się do późnych godzin nocnych.

Podczas dwóch festiwalowych dni na scenie pojawi się wielu artystów, którzy swoimi hitami podbiły listy przebojów w całej Europie. Pierwszego dnia podczas koncertu "Przełomowe Lata '80" usłyszymy Belindę Carlisle, Ricka Astley czy Helenę Vondráčkovą.

Następnie najlepiej sprzedające się europejskie gwiazdy zmierzą się w głosowaniu telewidzów o Bursztynowego Słowika. O nagrodę festiwalu powalczą m.in.: Matt Dusk, Loreen, Amy Macdonald oraz Imany.

Światowych nazwisk nie zabraknie również podczas drugiego dnia. Podczas koncertu w wakacyjny klimat publiczność wprowadzą: Dj Bobo i Arash.

Na czyj występ czekacie najbardziej?