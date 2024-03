James Middleton opublikował wzruszający wpis, w którym wspiera ukochaną siostrę. Księżna Kate po kilku tygodniach milczenia przerwała wszystkie spekulacje na swój temat i w krótkich nagraniu wyjaśniła powód swojej nieobecności. Niestety, okazuje się, że u żony księcia Williama zdiagnozowano nowotwór. Brat publicznie zwrócił się do księżnej Kate. Ten wpis porusza do łez.

Od kilku tygodni wszyscy zastanawiali się, co się dzieje z księżną Kate. Żona księcia Williama od dłuższego czasu nie pokazywała się publicznie, a to wywoływało mnóstwo plotek i spekulacji. Pojawiły się nawet głosy, że Kate zniknęła z powodu zdrad męża. Dziś wszystko stało się jasne i niestety, prawda brzmi dramatycznie. W piątkowy wieczór na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym księżna Kate wyznaje, że ma nowotwór.

Ta wiadomość była oczywiście ogromnym szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny

mówiła księżna Kate.