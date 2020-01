Wiadomo z kim zatańczy Julia Wieniawa w "Tańcu z gwiazdami"! Inni mogą jej pozazdrościć!

Julia Wieniawa to jedna z największych gwiazd 11. edycji "Tańca z gwiazdami"! Fani aktorki już nie mogą się doczekać, aż zobaczą swoją idolkę na tanecznym parkiecie. Wszyscy jednak zastanawiali się, kto będzie jej tanecznym partnerem. Jak udało się dowiedzieć Plotek.pl, aktorka zatańczy z prawdziwą legendą tego programu - Stefano Terazzino! Inni uczestnicy naprawdę mogą jej pozazdrościć!

Julia Wieniawa zatańczy ze Stefano Terazzino!

Julia Wieniawa niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła swój udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami"! Jej nazwisko należy do grona najbardziej gorących spośród wszystkich uczestników show. Na ten moment produkcja nie zdradza jednak szczegółów dotyczących partnerów gwiazd, jednak portalowi Plotek.pl udało się już dowiedzieć, że tanecznym partnerem Julki będzie sam Stefano Terazzino! Tancerz ma na swoim koncie kilka wygranych i wiele gwiazd marzy o tym, aby to właśnie on partnerował im podczas programu. Jak się okazuje, to ogromne szczęście będzie miała właśnie Julia Wieniawa!

- Julka jest podekscytowana, bo Stefano to najbardziej utytułowany tancerz "Tańca z Gwiazdami", do tego realizuje się też aktorsko i muzycznie jak ona, wiec szybko znajdą wspólny język - powiedziała portalowi Plotek.pl osoba związana z produkcją.

Stefano Terazzino ma na swoim koncie aż cztery zwycięstwa w programie. Zdobył je kolejno z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz. Czy uda mu się sięgnąć po kryształową kulę także z Julią Wieniawą? O tym przekonamy się już niedługo, bowiem pierwszy odcinek tanecznego show startuje już 6 marca 2020 roku!

Będziecie trzymać kciuki za Julię i Stefano?

Fani już nie mogą się doczekać, aż zobaczą aktorkę w tanecznej rywalizacji!