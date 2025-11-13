6 listopada 2025 roku Polska scena muzyczna straciła jednego ze swoich najbardziej ikonicznych przedstawicieli. Tego dnia ZIP Skład poinformował o śmierci Rafała Poniedzielskiego, znanego szerzej jako Pono. Ta tragiczna wiadomość została potwierdzona również przez Wojtka Sokoła, wieloletniego przyjaciela i współtwórcę duetu TPWC.

W mediach społecznościowych Sokół napisał: „Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś”.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Pono?

Rodzina artysty opublikowała oficjalny nekrolog, w którym przekazała informacje o ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb Pono odbędzie się w piątek, 21 listopada 2025 roku, o godzinie 13:00. Ceremonia rozpocznie się przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny, mieszczącego się przy ul. Fosa 17 w Warszawie.

Po mszy nastąpi złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego. Fani i bliscy będą mieli okazję uczcić pamięć artysty w miejscu, które na zawsze stanie się symbolem jego życia i twórczości.

Rodzina Pono apeluje o nieskładanie kondolencji

W treści nekrologu zamieszczonego przez rodzinę Pono znalazła się zaskakująca, lecz szczera prośba. Najbliżsi zmarłego rapera zaapelowali, by osoby uczestniczące w ceremonii pogrzebowej powstrzymały się od składania kondolencji.

Ten gest, choć nietypowy, może być wyrazem intymnego przeżywania żałoby i chęci zachowania spokoju podczas ostatniego pożegnania.

Kim był Pono? Krótka biografia zmarłego rapera

Rafał Poniedzielski, znany jako Pono, uznawany jest za jednego z pionierów ulicznego rapu w Polsce. Karierę rozpoczął jako członek ZIP Składu, kultowego kolektywu, który na zawsze odmienił krajobraz rodzimego hip-hopu.

Wraz z Wojtkiem Sokołem współtworzył duet TPWC. Jednym z największych hitów zespołu był utwór „W aucie”, który na początku lat 2000 zdobył ogromną popularność i na stałe zapisał się w historii gatunku. Pono posiadał także solowy dorobek – jego dyskografia obejmuje pięć albumów, z których ostatni ukazał się cztery lata przed jego śmiercią.

Wieść o śmierci Pono poruszyła całą branżę muzyczną oraz fanów. W sieci pojawiły się liczne wspomnienia, hołdy i wyrazy szacunku. Wielu artystów, w tym Liroy, Peja oraz Jakub Żulczyk, podkreślało nie tylko muzyczny wkład zmarłego, ale również jego niezastąpioną osobowość.

Fani podkreślają, że jego muzyka wychowała całe pokolenie i że jego odejście pozostawia ogromną pustkę. Dla wielu to nie tylko strata rapera, ale również bliskiego człowieka, który poprzez swoje teksty towarzyszył im w najważniejszych momentach życia.

Pono zmarł nagle w wieku 49 lat. Ujawniono nieoficjalną przyczynę śmierci rapera fot. Gabriel Grams/East News

