Nie żyje Rafał Poniedzielski, znany szerszej publiczności pod pseudonimem "Pono". Informację o śmierci rapera przekazał w czwartkowe popołudnie jego przyjaciel - Wojtek Sokół. Artysta odszedł nagle, w wieku zaledwie 49 lat. Choć przyczyna jego śmierci nie została oficjalnie podana do wiadomości publicznej, mówi się o zawale.

Pono nie żyje

W czwartkowe popołudnie Wojtek Sokół przekazał za pośrednictwem Facebooka informację o śmierci swojego przyjaciela i byłego współpracownika - Rafała Poniedzielskiego. Raper znany pod pseudonimem "Pono" zmarł w wieku 49 lat, a jego śmierć wstrząsnęła nie tylko środowiskiem hip-hopowym, ale również opinią publiczną.

Pono był legendarnym polskim raperem, producentem muzycznym oraz działaczem społecznym. Swoją karierę rozpoczął już w latach 90, tworząc kultowe składy, takie jak "ZIP Skład"" i "Zipera". Prowadził również solową działalność artystyczną, był założycielem fundacji "Hej Przygodo", a także właścicielem wytwórni "3Label".

Nieoficjalna przyczyna śmierci Pono

Oficjalna przyczyna śmierci rapera nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Portal Glamrap nieoficjalnie ustalił jednak, że Pono zmarł na skutek zawału serca:



Pono miał zawał serca. Robił dzisiaj biznesy w siedzibie Polsatu. Wychodząc z auta do budynku powiedział do swojego towarzysza, że źle się czuje i mu słabo. Za chwię padł na ziemię. Był reanimowany przez blisko godzinę. Niestety bezskutecznie.

