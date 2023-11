Znacie już kosmetyki amerykańskiej marki Wet n Wild? To idealny wybór dla nowoczesnej kobiety – odważnej i ekstrawaganckiej. Lubiącej kosmetyki dobrej jakości, dzięki którym może oddać swój indywidualny charakter. Zobacz 4 looki prosto z Los Angeles i zainspiruj się!

Wet n Wild to marka, która zdecydowanie sprzeciwia się okrucieństwu wobec zwierząt. Mówi stanowcze NIE w kwestii testowania kosmetyków na zwierzętach. Amerykańska marka została odznaczona przez organizację PETA certyfikatem Crueltyfree (nietestowanie na zwierzętach), potwierdzając jej zaangażowanie również na rzecz ich ochrony.

Wet n Wild popiera program „Piękno bez króliczków” i dlatego umieszcza na opakowaniu każdego produktu logo PETA – uniwersalny znak, wyróżniający produkty, które nigdy nie były testowane na zwierzętach. Jest on szeroko rozpoznawalnym symbolem, który ma wielką wartość i wskazuje na odpowiedzialność wyboru.

Do nowej kampanii Wet n Wild zaprosiło trzy córki ludzi show-biznesu. Wszystkie są piękne, mają artystyczne dusze i nie boją się pokazać swojej indywidualności. Jednym zdaniem: spełniają wyznaczniki marki Wet n Wild.

Corinn E. Foxx – córka Jamie'ego Foxxa, Irealand Baldwin – córka Aleca Baldwina i Alessandra Garcia – córka Andy'ego Garcii to idealne ambasadorki marki. Wszystkie panie są modelkami i już od urodzenia wiedzą, że prawdziwa wolność to możliwość uwolnienia swojej najbardziej odważnej i kreatywnej strony.

Zobacz, makijażowe looki na ten sezon, które stworzyły razem z Wet n Wild i wybierz ten, który pasuje do Ciebie najbardziej.

Lekko i idealnie

Dziewczyny wiedzą, że nie zawsze można kontrolować światło, w którym ktoś robi Ci zdjęcie. Można jednak kontrolować swój makijaż! Z podkładem Wet n Wild Foto Focus nigdy nie będziesz musiała martwić się makijażowymi błędami. Kosmetyk dostosowuje się do każdego rodzaju światła i sprawia, że skóra zawsze wygląda idealnie.

Wystarczy jeszcze tylko odrobina korektora (Wet n Wild Foto Focus Concealer), odrobina pudru (Wet n Wild Foto Focus Pressed Powder) i gotowe!

Szalej z kolorem

Jakie są ulubione pomadki blogerek makijażowych i wszystkich miłośników make-upu? Matowe pomadki w płynie! Wet n Wild przygotowało w tym sezonie kolekcję idealnych szminek Liquid Catsuit. Z nimi nie musisz martwić się rozmazywaniem i możesz być pewna, że kolor będzie intensywny przez wiele godzin.

Który kolor podoba Ci się bardziej? Elektryzujący róż Corinn E. Foxx czy klasyczna czerwień Ireland Baldwin?

Rzęsy do nieba

Nic tak nie przyciąga wzroku, jak piękne, zmysłowe rzęsy. Chcesz wyglądać jak Alessandra Garcia? Wypróbuj maskarę wielofunkcyjną LASH RENAGATE od Wet n Wild. Tusz zapewni Ci objętość, długość, podkręcenie i wyrazistość spojrzenia.

Multifunkcyjna szczoteczka LASH RENEGATE maluje każdą rzęsę, a formuła z włóknami odżywia rzęsy nadając im objętości i długości.

Na wysoki połysk

Miłośniczki makijażu oszalały ostatnio także na punkcie rozświetlaczy, które dodają lookowi połysku i świeżości. Wie o tym Alessandra, więc postanowiła stworzyć look z nowościami od Wet n Wild – rozświetlaczami MegaGlo. Do wyboru mamy produkt w sztyfcie lub kamieniu. Co wolisz?

Do tego jeszcze makijaż w wersji nude – kolejny hit ostatnich miesięcy. Stworzysz go dzięki palecie Wet n Wild Au Naturel.

